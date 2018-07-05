Объявлены результаты выпускных экзаменов в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр объявил результаты проведенных 3 июля выпускных экзаменов в спецшколах города Баку, а также в школах Шамкира, Гядабея, Агстафы, Газаха, Товуза, Мингачевира, Балакена, Загаталы, Гаха, Ярдымлы, Джалилабада, Масаллы, Лерика, Гейчая, Агдаша, Уджара, Исмаиллы, Гобустана, Агджабеди, Ходжавенда, Физули, Бейлагана, Сальяна, Нефтчалы, Гаджигабула, Гусара, Губы, Сиязана и Хызы.

Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре, результаты опубликованы на сайте Центра, передает Day.Az.

Принявшие участие в экзаменах учащиеся смогут ознакомиться с их результатами и графическим изображением карты ответов посредством сайта ГЭЦ.

Кроме того, бакалавры могут узнать результаты, отправив с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar) СМС с "номером дела" на 7727.

Из 32795 выпускников 9 классов, участие которых ожидалось, на экзамен не явились 766 человек. 2 человека были отстранены за нарушение правил проведения экзамена.

Из 24830 выпускников 11 классов, участие которых ожидалось, на экзамен не явились 692 человека. 36 человек были отстранены за нарушение правил проведения экзамена.

Отметим, для рассмотрения обращений в связи с результатами выпускных экзаменов создана Апелляционная комиссия (город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28, в здании бывшего Бакинского университета Азия). Учащиеся могут 6 и 9 июля 2018 года с 10:00 до 17:00 лично обратиться в Апелляционную комиссию, представив копию и оригинал удостоверения личности.

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