В Баку прошла церемония по случаю выпуска студентов групп SABAH - ФОТО

В Баку в четверг прошла церемония "SABAHın məzunu" (Выпускник SABAH).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В мероприятии приняли участие завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, помощник Первого вице-президента Азербайджана, завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Юсуф Мамедалиев, министр образования Джейхун Байрамов, депутаты, руководители государственных и частных структур, ректоры вузов, руководители медиаструктур, эксперты и студенты.

Перед началом мероприятия в фойе Бакинского конгресс-центра участники ознакомились с выставкой "Mən SABAHAM".

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна, затем был показан видеосюжет о деятельности групп SABAH.

Министр образования Джейхун Байрамов, выступая, сказал, что развитие образования всегда имело исключительное значение для страны.

Байрамов отметил, что проект SABAH является моделью образования, созданной с учетом ценностей Азербайджана и стоящих перед страной задач. Министр сказал, что 37 процентов из 271 выпускника SABAH продолжают свое образование в магистратуре вузов Азербайджана, 16 процентов - в магистратуре зарубежных вузов, более 30 процентов начали профессиональную деятельность.

Министр образования, отметив, что путь к успеху в современном и быстро развивающемся мире основан на единстве знаний и навыков, способности быть открытым к инновациям, пожелал всем выпускникам успехов на этом пути и поздравил их.

Выпускникам SABAH, набравшим самые высокие академические показатели в период учебы, были вручены сертификаты, третьему курсу также был передан символический ключ SABAH.

Затем прозвучал гимн групп SABAH.

Отметим, что группы SABAH были созданы в 2014/2015 учебном году в семи государственных вузах по 34 специальностям. В настоящее время группы SABAH действуют в 12 вузах по более 40 специальностям, в которых обучается более 2300 студентов.

В 2017/2018 учебном году 842 выпускника SABAH завершили учебу.