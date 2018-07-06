В Баку произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

6 июля 2018 06:31

В Баку на проспекте Ататюрка произошло тяжелое ДТП. Как сообщает Day.Az, на перекрестке столкнулись автомобили марки Jeep Wrangler и Mercedes. Движущийся по основной дороге Mercedes на большой скорости врезался в выехавший внезапно перед ним сбоку Jeep Wrangler. От удара, Jeep выбросило на обочину. В результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека. Сломавший ногу водитель "Mercedes"- был оперативно доставлен в больницу. На место происшествия сразу же прибыла дорожная полиция, по факту ведется разбирательство.

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