Бакинское метро работает над источником энергии для удовлетворения временных потребностей

ЗАО "Бакинский метрополитен" начал работу по обеспечению резервного электропитания метро, ​​особенно в случае возникновения чрезвычайной ситуации на станциях.

Как сообщил Trend глава пресс-службы организации Бахтияр Мамедов, предложения и меры, которые будут приняты по данному вопросу, будут обсуждаться с руководством и специалистами соответствующих государственных органов страны и столицы, в том числе и энергетического сектора. Разработка общей концепции дальнейшей работы будет вестись на основе обмена мнениями, обсуждения и предложений со стороны рабочей группы, передает Day.Az.

"В соответствии с перспективной схемой развития Бакинского метрополитена, эти вопросы были учтены при строительстве новых линий. В настоящее время, наряду со строительством 3-й станции фиолетовой линии, ведется строительство дизель-генераторной установки мощностью 16 МВА. Эта генераторная станция будет обеспечивать вывод поездов из тоннелей, аварийное освещение станций, тоннелей и вагонов, их вентиляцию, работу эскалаторов, лифтов и прицепов, все водоотводные сооружения и т.д. Иными словами, новая генераторная станция обеспечит минимальную потребность в электроэнергии, необходимую для функционирования инфраструктуры первых трех станций новой линии. В будущем все новые линии будут построены по такому же принципу и будут обеспечены резервным источниками энергии", - отметил Мамедов.

Представитель учреждения отметил, что в советский период во время чрезвычайных ситуаций, а так же во время отключения подачи электричества, для вывода поездов из тоннеля не был предусмотрен аварийный источник электроэнергии. Освещение тоннелей и станций Бакинского метрополитена обеспечивается посредством установленных аккумуляторов в подстанциях метро: "ЗАО "Бакинский метрополитен" уже начало работу в данном направлении, принимая во внимание все требования и предложения".