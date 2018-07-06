Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews – ФОТО

6 июля 2018 11:28

6 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
  
В новом номере газеты читайте: Создана структура для проведения макро- и микроэкономического анализа; Iran Khodro планирует увеличить годовой объем производства в Нефтчале; В регионе обнаружены древние ювелирные изделия; Баку и Вашингтон могут построить лучшее будущее благодаря сотрудничеству, и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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