Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews – ФОТО

6 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Создана структура для проведения макро- и микроэкономического анализа; Iran Khodro планирует увеличить годовой объем производства в Нефтчале; В регионе обнаружены древние ювелирные изделия; Баку и Вашингтон могут построить лучшее будущее благодаря сотрудничеству, и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.