Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews – ФОТО
6 июля 2018 11:28 169
6 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Создана структура для проведения макро- и микроэкономического анализа; Iran Khodro планирует увеличить годовой объем производства в Нефтчале; В регионе обнаружены древние ювелирные изделия; Баку и Вашингтон могут построить лучшее будущее благодаря сотрудничеству, и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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