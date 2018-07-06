Трагедия в Сумгайыте: 15-летний подросток утонул в море
6 июля 2018 10:55 357
В Сумгайыте в море утонул 15-летний парень.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в сумгайытской части Каспийского моря утонул человек.
Сотрудники Государственной службы спасения на водах из воды извлекли тело 15-летнего Мурада, которое было передано в сумгайытский отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
В ходе расследования стало известно, что молодой человек пришел на пляж Новханы вместе с родственниками и далеко заплыл, в результате чего и утонул.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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