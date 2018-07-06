Трагедия в Сумгайыте: 15-летний подросток утонул в море

6 июля 2018 10:55

В Сумгайыте в море утонул 15-летний парень.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в сумгайытской части Каспийского моря утонул человек. 

Сотрудники Государственной службы спасения на водах из воды извлекли тело 15-летнего Мурада, которое было передано в сумгайытский отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

В ходе расследования стало известно, что молодой человек пришел на пляж Новханы вместе с родственниками и далеко заплыл, в результате чего и утонул.

По факту ведется расследование.

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