В Ярдымлы продолжает бушевать лесной пожар, ведутся работы по тушению - ФОТО

Продолжается ликвидация пожара, начавшегося вчера в лесном массиве вблизи села Шихлар Ярдымлинского района.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, тушение огня началось в направлении села Фетуллагышлаг Джалилабадского района, передает Day.Az.

Ветреная погода и труднопроходимая горная территория создают некоторые препятствия для локализации пожара.

К борьбе с огнем привлечены более 100 сотрудников Службы пожарной охраны МЧС, 3 единицы противопожарной техники, самолет-амфибия "Бе-200 ЧС", вертолет МИ-17. Также в ликвидации огня принимают участие 180 сотрудников Управления лесного хозяйства МЭПР и 60 местных жителей.

Дополнительная информация будет дана позже.

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