Стань "мобильным репортером" Day.Az!

Day.Az приглашает своих читателей присылать свои фото и видео в обновленную рубрику "Мобильный репортер".

Вы стали свидетелем какого-либо важного, интересного или чрезвычайного события? Поделитесь информацией с нами - и со всей страной!



Для участия в проекте необходимо сделать фото или видео и выслать свой репортаж в редакцию Day.Az с помощью WhatsApp на номер +994502468938.



Это может быть: дорожно-транспортное происшествие, уникальное природное явление, чрезвычайная ситуация любого масштаба или смешные и странные случаи из жизни.



В случае, если репортаж окажется важным и интересным, ваша информация, фотография или видеоролик может попасть в информационную ленту сайта. Материалы, подготовленные на основе обращений наших читателей, будут собраны в категории "Мобильный репортер".



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