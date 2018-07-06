Азербайджанские таможенники пресекли крупный наркотрафик в Европу - ФОТО

Азербайджанские таможенники пресекли попытку поставки крупного объема наркотического вещества из Ирана в Украинe. Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На Астаринском таможенно-пропускном пункте было задержано и осмотрено грузовое транспортное средство "Mercedes-Benz Axor" (99DM054/99ZA371), управляемое гражданином Азербайджана Агаевым Имамверди Абусет оглу.

Транспортное средство должно было транзитом через Азербайджан доставить груз "Sodium Karbonat" от иранской компании "Mojtaba Shage Azar" украинской компании "LLC Lisintra".

Транспортное средство прежде было проверено стационарным ренгтгеновским устройством, и среди вышеназванного груза в прицепе автомобиля стали наблюдаться подозрительные штрихи. Поэтому весь груз был выгружен из прицепа ( 20 паллетов с 800 полиэтиленовыми мешками), и груз был проверен с помощью служебной собаки. Из-за реакции собаки на груз все полиэтиленовые мешки были раскрыты и проверены заново. В двух паллетах, в 25 полиэтиленовых мешках со словами "Najı Sodium Bicarbonate Fire Extinguıshıng Powder" было обнаружено наркотическое вещество общим весом в 260 килограммов.

По заключению Центра судебной экспертизы минюста изъятое из груза наркотическое средство оказалось героином, изготовленным кустарным способом.

Отметим, что за последние два месяца это третий случай пресечения транзита крупной партии наркотиков через Азербайджан.

Ранее азербайджанскими таможенниками был пресечен транзит 108 килограммов героина в Турцию. Наркотик был обнаружен в автомобиле гражданина Ирана, следовавшего из своей страны транзитом через Нахчыван в Турцию.

А в конце мая азербайджанские таможенники изъяли более полутонны героина. В сообщении ведомства отмечалось, что партия наркотика общим весом 515 килограммов была обнаружена в грузовом автомобиле, направлявшемся из Ирана в Азербайджан.

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