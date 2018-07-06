В посольстве Таджикистана в Азербайджане прошла встреча с журналистами - ФОТО

В посольстве Таджикистана в Азербайджане глава дипломатической миссии Рустам Соли провел встречу с представителями СМИ, посвященную итогам Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы", которая прошла в городе Душанбе 20-22 июня, об этом, как передаёт Day.Az, сообщает Trend Life. Посол рассказал о знаменательном событии и ответил на вопросы журналистов.

Было отмечено, что 22 марта текущего года, во Всемирный день водных ресурсов, по инициативе Председателя Генеральной Ассамблеи ООН Таджикистан совместно запустили процесс реализации новой Международной декады по воде. Таджикистан приступает к продвижению нового Десятилетия с накопленным в ходе осуществления предыдущих глобальных водных инициатив весьма полезным опытом. За последние пятнадцать лет в этом направлении Таджикистан всесторонне наращивал совместные усилия в рамках реализации таких глобальных инициатив, как "Международный год пресной воды, 2003", Международное десятилетие действий "Вода для жизни, 2005-2015 годы" и "Международный год водного сотрудничества, 2013".

"Все эти инициативы внесли ценный вклад в углубление общего понимания незаменимой роли воды для жизни на нашей планете. Наряду с этим, они содействовали активному вовлечению всех заинтересованных сторон к управлению водными ресурсами, осуществлению проектов и внедрению современных технологий и инноваций в этой области. Особо следует отметить вклад этих инициатив в дело реализации Целей развития тысячелетия. Совместные усилия в этом направлении также заложили прочную основу для выработки новой повестки дня устойчивого развития, в которой водным ресурсам отводится центральное место в качестве ключевого элемента данного процесса", - сказал посол.

Вместе с тем нижеследующие факты, которые хорошо известны, свидетельствуют о том, что мобилизация общих усилий всё ещё не дала желаемого эффекта:

- более 800 миллионов и 2,5 миллиарда населения планеты, соответственно, не имеют доступа к безопасной питьевой воде и к элементарным услугам в области водной санитарии;

- ежегодно до 300 тысяч детей в возрасте до пяти лет погибают из-за отсутствия доступа к безопасной питьевой воде и санитарии;

"Все это указывает на то, что мы все еще значительно отстаем в практическом осуществлении поставленных задач и целей в области обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Кроме того, ситуация в достижении устойчивого управления водными ресурсами осложняется из-за негативного влияния изменения климата. Известно, что глобальное изменение климата отрицательно сказывается на объемах пресноводных ресурсов и их качестве, подвергая, тем самым, различные страны и регионы мира еще большему экологическому стрессу. Сегодня более двух миллиардов человек в мире испытывают водный стресс. По расчетам экспертов, к 2050 году эта цифра может вырасти до пяти миллиардов, т.е. составит около половины населения планеты", - отметил глава дипмиссии.

В этом контексте тенденции роста населения и потребностей в водных ресурсах ставят перед мировым сообществом новые комплексные задачи. Спрос на водные ресурсы в мире растёт ускоренными темпами, что, в свою очередь, вызывает напряженные отношения между отраслями экономики. Усиление конкуренции за доступ к водным ресурсам в условиях нарастания водного дефицита может привести к негативным последствиям даже внутри одной страны. Именно эти два фактора - глобальное изменение климата и демографический рост - будут определять рамки и возможности для дальнейших действий мирового сообщества.

Наряду с этими факторами, существует целый ряд других задач, требующих комплексного подхода и активного водного сотрудничества. К ним можно отнести вопросы повышения в целом эффективности водопользования, сокращения загрязнения водных ресурсов и их повторного использования, а также разработки новых технологий получения пресной воды в промышленных масштабах. Накопленный опыт показывает, что в одночасье трудно достичь существенного прогресса в области использования водных ресурсов. Исходя именно из этого опыта, начавшееся Десятилетие, прежде всего, нацелено на формирование широкой и открытой платформы для укрепления и расширения регулярного многостороннего водного диалога с фокусом на конкретные действия.

"В этих целях Таджикистан намерен созывать каждые два года Международную конференцию высокого уровня по реализации целей и задач Десятилетия. В этом направлении Таджикистан продолжит сотрудничество с заинтересованными странами и организациями в рамках Международного руководящего комитета. Таджикистан также намерен усилить работу в этом направлении посредством создания в Душанбе Международного Центра содействия осуществлению Десятилетия. Дополнительную площадку для совместного взаимодействия предоставит процесс подготовки и продвижения новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о среднесрочном обзоре хода осуществления Десятилетия. Таджикистан надеется на активную поддержку партнёров при продвижении данной резолюции в рамках 73-й сессии ГА ООН. Было бы целесообразно, усилия по созданию механизмов содействия реализации Десятилетия следует закрепить необходимыми человеческими, финансовыми и техническими ресурсами. В этом контексте отдельно хотелось бы отметить факт больших финансовых потребностей водного сектора в части реализации соответствующих проектов и программ", - подчеркнул Рустам Соли .

По расчетам Всемирного Банка, только для достижения двух задач Шестой цели устойчивого развития, а именно всеобщего доступа к безопасной питьевой воде и санитарии, ежегодно потребуется до 114 миллиардов долларов США. В этой связи видится необходимым концентрация усилий на повышении эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов и поиске новых источников финансирования отраслей, связанных с водными ресурсами. В этом плане расширение государственно-частного партнерства открывает новые возможности для привлечения дополнительных инвестиций в водный сектор и инфраструктуру. Важным вопросом также является трансграничный компонент водного сотрудничества. Эффективная, справедливая и взаимовыгодная водная кооперация может стать катализатором соразвития стран, связанных общими водными бассейнами.

"Регион Центральной Азии, которому характерно неравномерное формирование водных ресурсов, является наглядным примером конструктивного водного сотрудничества. Такая ситуация, наряду с различающимися потребностями стран в использовании водных ресурсов в секторальном и сезонном разрезе, ещё недавно оценивалась, как фактор потенциальных споров и разногласий. Однако, как показывает время и практика, Центральная Азия смогла значительно продвинуться вперед в решении имеющихся проблем. В настоящее время в регионе созданы новые возможности и инфраструктура для эффективного взаимодействия и обеспечения развития наших стран.Безусловно, значимую роль в достижении такого результата сыграли такие региональные институты, как Международный Фонд спасения Арала и его соответствующие комиссии", - сказал посол.

Вместе с тем сегодня регион сталкивается с новыми вызовами и угрозами времени, которые, как никогда, требуют консолидации совместных усилий и слаженных действий. Наглядным примером этих вызовов является засушливый сезон текущего года. Вследствие малого количества сезонных осадков страны региона уже сталкиваются с маловодьем, приток воды в реках намного ниже среднегодовых показателей, а прогнозы указывают на водность рек в вегетационный сезон всего лишь в объеме 60-70 процентов от нормы.

"Это требует надлежащего сотрудничества и тесной координации наших усилий для решения подобных региональных проблем. Отрадно отметить, что изменения последних лет в регионе в политической, экономической, социальной, гуманитарной и других сферах обрели положительную динамику развития. Такая реальность, безусловно, создает необходимые предпосылки для дальнейшего совершенствования межгосударственного сотрудничества и совместного решения имеющихся региональных проблем. Многолетние наблюдения свидетельствуют об усилении влияния климатических изменений на природу и социально-экономическое положение в Таджикистане и Центральной Азии", - отметил глава дипмиссии.

Согласно этим наблюдениям, за последние шестьдесят лет среднегодовая температура воздуха в Таджикистане повысилась на один градус по Цельсию, повысились частота и интенсивность стихийных гидрометеорологических явлений. Под влиянием этих факторов в Таджикистане стихийные бедствия в виде поводков, наводнений, селей, схода снежных лавин и оползней ежегодно наносят серьезный ущерб населению и экономике страны. Кроме того, за последние несколько десятилетий Таджикистан потерял почти 1000 малых и средних ледников.

"В целях мониторинга этих процессов и принятия мер по адаптации к факторам изменения климата в этом году при Академии Наук Таджикистана создан Центр по изучению ледников и Таджикистан надеется на поддержку со стороны своих партнеров по развитию в деле укрепления его потенциала. Уверены, что этот Центр в скором времени внесет свой достойный вклад в процесс планирования и управления водными ресурсами не только на национальном, но и на региональном уровнях. Сегодня в Таджикистане около 98 процентов электроэнергии вырабатывается в гидроэлектростанциях. Правительство Таджикистан предпринимает всесторонние меры по сбалансированию производства и потребления энергии путем модернизации действующих гидроэлектростанций, создания новых мощностей генерации электроэнергии, а также внедрения современных методов энергосбережения. Водохранилища же гидроузлов, в свою очередь, способствуют обеспечению надежного многолетнего и сезонного регулирования водного стока, предотвращению паводков и наводнений, а также смягчению последствий засухи. Использование огромного гидроэнергетического потенциала Таджикистана в целях обеспечения стран региона экологически чистой энергией - одной из основ развития "зеленой экономики" - могло бы серьезно способствовать сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу", - сказал Рустам Соли.

В этом контексте хотел бы отметить значение реализации регионального проекта КАСА-1000, а также возобновления параллельной работы энергосистемы Таджикистана с объединённой энергосистемой Центральной Азии, что предоставляет возможность поставки таджикской "зеленой" электроэнергии ближним и дальним соседям по региону. Важным приоритетом в стране остается обеспечение населения безопасной и качественной питьевой водой, и санитарией. Таджикистан уже начал разработку новой Программы по обеспечению населения чистой питьевой водой на период до 2030 года.

"Данная Программа охватывает одну из ключевых целей устойчивого развития, - всеобщий доступ населения к безопасной питьевой воде и санитарии. Государственная политика Таджикистана в области водопользования одновременно направлена и на решение актуальных социально-экономических проблем в регионе. В этом контексте Таджикистан готов использовать свои огромные ресурсы питьевой воды в общих интересах. Так, рациональное использование уникальных запасов только высокогорного озера Сарез, которое содержит семнадцать кубических километров воды, даёт возможность долгосрочного и устойчивого обеспечения качественной питьевой водой населения нашего региона. Надеемся, что данная конференция внесёт свой достойный вклад в дело разработки конкретных практических рекомендации по эффективной реализации целей нового Десятилетия", - добавил посол.