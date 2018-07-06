В Азербайджане создадут Ассоциацию семеноводов - ФОТО

В Азербайджане планируется создание Ассоциации семеноводства.

Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении министерства сельского хозяйства Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министерство сельского хозяйства уже приступило к работе по устранению существующих проблем в сфере частного семеноводства.

В рамках проекта "Усиления конкурентоспособности сельского хозяйства" Государственной службы по сельскохозяйственным проектам и кредитам планируется осуществление ряда мероприятий для развития сферы семеноводства, в том числе ее частного сегмента. В рамках этих мероприятий предусматривается повышение знаний и навыков у частных семеноводов, их ознакомление с новыми инновативными методами, оказание финансовой помощи для покупки оборудования по первичной чистке семян.

В сообщении говорится, что в регионах уже началось определение потребностей частных семеноводов в технике и оборудовании, а также обсуждение существующих проблем в развитии частного семеноводства. С этой целью сотрудники Государственной службы по сельскохозяйственным проектам и кредитам, а также Государственного семенного фонда, Государственной службы по контролю регистрации растений и семян провели в районах страны встречи с фермерами и семеноводами.