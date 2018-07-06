Аспирин замедляет развитие страшной болезни

Аспирин может смягчать проявления болезни Альцгеймера - быстропрогрессирующего заболевания, лечить которое крайне дорого и тяжело. К такому выводу пришли неврологи из медицинского центра Университета Раш в США, пишет Eurek Alert, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам ученых, регулярный прием аспирина в отдельных случаях может запускать механизм восстановления клеточной структуры, ответственной за удаление "отходов" из головного мозга.

Испытания на животных показали, что аспирин способен смягчать патологию бляшек амилоидов у мышей и стимулировать лизосомы - компонент клеток животных, которые помогают удалять из организма клеточный мусор.

В рамках лабораторных испытаний ученые выяснили, что популярный и недорогой препарат способен облегчать боли и благотворно воздействовать на сердечно-сосудистую систему.