В Азербайджане меняются правила приема в колледжи лиц с высшим образованием

В Азербайджане лица с высшим образованием могут быть приняты в колледжи вне конкурса.

Об этом в пятницу сказал заведующий юридическим отделом министерства образования Азербайджана Субхи Кязымов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, при подготовке предложений по этому вопросу Государственный экзаменационный центр также выразил согласие с тем, что человек с высшим образованием не должен участвовать в конкурсе по приему в колледжи.

"Новые изменения в закон об образовании позволяют людям с высшим образованием поступать в колледжи вне конкурса", - отметил Кязымов.

Кязымов сказал, что в настоящее время любой человек после завершения колледжа должен участвовать в конкурсе при поступлении в вуз.

"Новый вариант закона позволяет лицам, закончившим среднее специальное учебное заведение, поступать в вуз вне конкурса. В связи с этим будут подготовлены правила и будет установлено, по каким специальностям каких вузов можно будет поступать и каким образом будут подсчитываться набранные в колледже кредиты", - сказал Кязымов.

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