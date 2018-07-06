В Азербайджане приостановлена деятельность лицея "İstək"

6 июля 2018 17:20

Учредитель лицея "İstək" накануне обратился в министерство образования Азербайджана с просьбой принять решение о приостановлении деятельности образовательного учреждения, говорится в сообщении в пятницу образовательного ведомства страны.

В обращении также поставлены вопросы об оказании помощи в обеспечении педагогического состава лицея работой в других учебных заведениях и продолжении учебы учащихся в других общеобразовательных учреждениях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На основании обращения учредителя лицея минобразования создало рабочую группу с целью размещения учащихся и педагогов в учебных заведениях страны, начата соответствующая работа по обеспечению этого процесса.

Министерство образования доводит до сведения учащихся лицея "İstək" и их родителей, что будут созданы необходимые условия для продолжения учебы в соответствующих учебных заведениях на основании их выбора, а также для трудоустройства педагогов в других учебных заведениях.

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