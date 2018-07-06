Как будет проводиться возрастная классификация информационной продукции в Азербайджане?

В Азербайджане закон определит формы экспертизы информационной продукции, проводимой с целью возрастной классификации.

Требования и условия такой экспертизы отражены в законопроекте "О защите детей от вредной информации", принятом на первом чтении Милли Меджлиса (парламентом) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно проекту, экспертиза информационной продукции будет осуществляться физическими лицами (экспертами), получившими аттестат о специализации от соответствующих органов исполнительной власти.

Ведение реестра экспертов и экспертных организаций и контроль за их деятельностью будет осуществляться соответствующими органами исполнительной власти.

Экспертиза информационной продукции, проводимой с целью возрастной классификации, организуется производителем информационной продукции или ее распространителем. Экспертиза информационной продукции не может проводиться более 30 дней.

Не согласные с заключением эксперта юридические и физические лица могут подать жалобу в созданный исполнительным органом экспертный совет по возрастной классификации информационной продукции.

Отметим, что согласно проекту, под информационной продукцией понимается продукция средств массовой информации, предусмотренная для обращения и потребления на территории страны, аудиовизуальная продукция, компьютерные и другие электронные игры, а также культурно-массовые мероприятия и другая информация, распространяемая с помощью телекоммуникационной сети.

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