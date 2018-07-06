Какой будет погода на выходных

В предстоящие выходные температура в Азербайджане снизится на 4-6 градусов. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На отдельных территориях Большого и Малого Кавказа ожидаются грозовые дожди, температура воздуха в предгорных районах 26-31, в горных районах 23-28 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне без осадков, ветер восточный, максимальная температура воздуха 30-35 градусов тепла.

В низменных районах будет солнечно, ветер западный, максимальная температура воздуха 35-40 градусов тепла.

В Нахчыванскй АР без осадков, максимальная температура воздуха также 35-40 градусов тепла.

В Баку без осадков, с завтрашнего дня до второй половины воскресенья ожидается усиление северо-западного ветра. Максимальная температура воздуха 31-36 градусов тепла.

В связи с ветреной погодой на море будут большие волны, поэтому минэкологии призывает быть внимательными и осторожными на пляже.

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