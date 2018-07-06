Казахстанский эксперт не исключает подвижек по статусу Каспия в Астане

Подвижки в определении правового статуса Каспийского моря могут произойти уже в ходе ближайшей встречи глав пяти государств в Астане.

Об этом сказал Day.Az , казахстанский независимый эксперт Анвар Сулейменов.

По его словам, если решение многолетней проблемы буквально пару лет назад казалось заоблачным, то в нынешней ситуации, очевидна серьезная заинтересованность всех стран каспийской пятерки в нахождении компромисса в вопросе правового статуса.

" Я бы не стал утверждать по поводу окончательного решения по определению правового статуса Каспия, по итогам предстоящего саммита в Казахстане, но думаю. что сторонам удастся найти компромисс в этом сложном вопросе", - сказал наш собеседник.

К слову, сказать, оценки многих российских экспертов, относительно итогов предстоящего саммита по определению правового статуса Каспия менее оптимистичны. В российском экспертном сообществе считают, что этот вопрос примет затяжной характер.

Между тем, азербайджанские аналитики, отмечают, что вне зависимости от сроков урегулирования многолетней проблемы, вопросы правового статуса Каспийского моря должны решаться в духе уважения суверенных прав прикаспийских государств и взаимовыгодного партнерства, а также путем укрепления доверия между сторонами, на основе сохранения безопасности и стабильности в регионе.

Напомним, что вопрос определения правового статуса Каспийского моря между пятью странами, возник сразу после распада СССР. Сложность проблемы заключается в спорах относительно его статуса: озеро это или море, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. Предположительно, подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря планируется в 2018 году на саммите, который должен пройти Астане в начале следующего года.Вопрос статуса Каспия остается ключевой темой саммитов прикаспийских государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана. Саммиты проходили в 2002, 2007, 2010 и 2014 годах.

Матанат Насибова