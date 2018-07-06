Почему в Каспийском море массово гибнет рыба? - ОТВЕТ МИНЭКОЛОГИИ

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало причины массовой гибели рыбы на острове Песчаный (Гум адасы), расположенном в Бакинской бухте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники гидробиологической лаборатории Института зоологии министерства и Национальной академии наук для расследования причины происшествия провели осмотр этой территории, говорится в сообщении минэкологии, распространенном в пятницу.

В ходе осмотра было установлено, что погибли мальки остроноса. Сотрудники министерства и НАНА провели анализ рыб и образцов воды для того, чтобы выяснить причину гибели рыбы.

В результате общих, биологических, морфологических и физиологических анализов образцов рыбы не было выявлено каких-либо возбудителей инфекционных заболеваний и случаев отравления.

Результаты анализа воды показали, что в день взятия образцов количество растворенного в воде кислорода достигло неоптимального уровня - 1,5-4 мг/литр при норме 6 мг/литр. Вследствие того, что организм рыб не привык к таким изменениям, это привело к массовой гибели мальков остроноса.

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