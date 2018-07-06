В Баку первоклассниками станут более 2400 детей в возрасте до шести лет

В Азербайджане дети, которым в период с 16 сентября по 31 декабря исполнится шесть лет, будут приниматься в первый класс без конкурса.

Об этом в пятницу говорится в сообщении Управления образования Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон "Об образовании".

Согласно изменениям, в школы также будут приниматься дети, которым исполнится шесть лет до конца календарного года.

В общей сложности в общеобразовательные учреждения Управления образования Баку поступило 2406 обращений о приеме в школу детей, которым не исполнилось шесть лет.

Родители этих детей с помощью сайта mektebeqebul.edu.az, войдя в личный кабинет, уже выбрали школу.