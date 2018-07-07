В Азербайджане изменен порядок приема детей в первый класс

В Азербайджане дети, которым исполняется шесть лет в течение календарного года независимо от месяца рождения, уже с этого года могут быть приняты в первый класс общеобразовательных учреждений без конкурса.

Об этом сказал заместитель руководителя аппарата министерства образования Фарзали Гадиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на основе подготовленных по инициативе минобразования предложений внесены очень важные изменения в закон "Об образовании".

"Эти изменения охватывают все ступени и уровни образования. Одно из изменений - прием в первый класс детей, которым исполняется шесть лет до конца календарного года. Это не означает, что дети этого возраста массово будут приниматься в первый класс. Это будет происходить только при желании родителей", - сказал Гадиров.

Гадиров отметил, что если до этого был предусмотрен определенный процесс при приеме в первый класс детей, которым не исполнилось шесть лет до 15 сентября, то с этого года прием в первый класс детей, которым исполняется шесть лет в течение календарного года, будет осуществляться на основе заявления и желания родителя. По словам Гадирова, новые правила приема в первый класс применяются уже с этого года.

Он добавил, что согласно новому варианту закона "Об образовании" победители международных предметных олимпиад, республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований высокого уровня будут приниматься в вузы по соответствующим специальностям вне конкурса.

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