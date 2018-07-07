Начальник Сумгайытского водоканала оштрафован за загрязнение Каспия
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели расследование в связи с кадрами, распространенными в социальных сетях о сбросе сточных вод в пляжной зоне в поселке Джорат города Сумгайыт в Каспийское море. Об этом говорится в сообщении минэкологии, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе осмотра указанной территории было установлено, что сточные воды напрямую сбрасываются в море. Во время проверки было установлено, что сточные воды сбрасываются в море по канализационной трубе, принадлежащей Сумгайытскому водоканалу.
По факту в отношении начальника Сумгайытского водоканала Дарвина Гусейнова был составлен протокол, и он в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях как должностное лицо был оштрафован на 3000 манатов.
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