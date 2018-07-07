В Баку открылся новый автобусный маршрут - ФОТО

Между бакинскими поселками Зиря и Мардакян начал курсировать автобус маршрута № 152.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автобус будет отходить от мечети по ул. А. Бабаева в поселке Зиря, конечной остановкой будет ул. С.Есенина, 106 в поселке Мардакян.

Как говорится в сообщении, решение об открытии этого маршрута было принято в связи с обращением Зиринского муниципалитета Хазарского района и на основании многочисленных обращений жителей в БТА.

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