В Баку открылся новый автобусный маршрут - ФОТО

7 июля 2018 13:40

Между бакинскими поселками Зиря и Мардакян начал курсировать автобус маршрута № 152.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автобус будет отходить от мечети по ул. А. Бабаева в поселке Зиря, конечной остановкой будет ул. С.Есенина, 106 в поселке Мардакян.

Как говорится в сообщении, решение об открытии этого маршрута было принято в связи с обращением Зиринского муниципалитета Хазарского района и на основании многочисленных обращений жителей в БТА.

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