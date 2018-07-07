Лесной пожар в Ярдымлы потушен

Потушен пожар на территории Масаллинского регионального центра лесного хозяйства в Ярдымлинском районе. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сейчас продолжаются работы по полной ликвидации в отдельных местах небольших тлеющих очагов пожара. Сотрудники министерства организовали дежурство для контроля территории в течение нескольких дней.

Напомним, что 5 июля на труднодоступном горном участке Масаллинского регионального центра лесного хозяйства вспыхнул пожар.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и министерства экологии и природных ресурсов. К тушению пожара были привлечены пожарные бригады, спецтехника, сотрудники районной исполнительной власти и местные жители.

В связи с жаркой и сухой погодой министерство экологии и природных ресурсов призывает граждан быть осторожными, соблюдать правила противопожарной безопасности.

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