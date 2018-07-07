В Азербайджане успешно завершился экологический летний лагерь «Возвратим зубров в нашу природу!» - ФОТО

В рамках программы "Реинтродукция зубров в Азербайджане" 4-6 июля был проведен очередной экологический летний лагерь "Возвратим зубров в нашу природу!", говорится в сообщении Общественного объединения IDEA, распространенном субботу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экологический лагерь был организован Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи Азербайджана, министерством образования и представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Азербайджане при поддержке Исполнительной власти Исмаиллинского района.

В лагере приняли участие около 60 школьников из Талыстана, Гюльяна, Топчу, Тирджана, Кейвянди и других сел Исмаиллинского района.

Основной целью экологического летнего лагеря "Возвратим зубров в нашу природу!" является информирование школьников о важности реинтродукции зубров в их исторические места обитания, а также просветительская работа для формирования у детей любви к природе со школьных лет.

В первый день экологического лагеря был организован семинар, в ходе которого участникам была предоставлена широкая информация об образе жизни и среде обитания зубра. Школьники также приняли участие в различных экологических исследованиях и конкурсах.

Во второй день лагеря участники посетили Шахдагский национальный парк в Исмаиллинском районе. Во время экскурсии дети посетили территорию комплекса, который строится в связи с реинтродукцией зубров.

В третий день лагеря для школьников была организована экскурсия к водопаду Гюльян. Здесь они приняли участие в акции сбора и сортировки отходов. Затем участники мероприятия посетили село Топчу Исмаиллинского района, где находится один из биологических памятников природы Азербайджана - старый дуб, возраст которого оценивается в 800 лет.

В заключение участникам экологического лагеря были вручены сертификаты и памятные подарки.

Отметим, что зубры испокон веков обитали на лоне благодатной природы Азербайджана. Последних представителей этих животных видели на склонах Кавказских гор в конце прошлого века. Из-за неэффективного управления популяцией этот вид животных в Азербайджане почти прекратил существование. В результате исследований, проведенных в последние годы ведущими учеными региона и мира, было установлено, что богатая природа Азербайджана благоприятна для зубров, и принято решение о реализации проекта по увеличению и сохранению популяции этих животных в стране.

Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Общественным объединением IDEA и представительством WWF в нашей стране по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой реализуется совместный проект по реинтродукции зубров в их исторические места обитания. Проект предусматривает размножение зубров на территории Шахдагского национального парка и выпуск их на природу. Для этого на территории недалеко от национального парка строится комплекс из легких конструкций. С этой целью организация подобного летнего лагеря для школьников представляет важное значение.

По инициативе Общественного объединения IDEA начиная с 2014 года ежегодно на регулярной основе организуются экологические лагеря на тему охраны окружающей среды и биоразнообразия. В целом за это время в экологических лагерях приняли участие более 450 школьников из Исмаиллинского, Гахского, Шекинского, Лянкяранского, Астаринского, Лерикского, Гейгельского, Геранбойского, Самухского, Масаллинского, Джалилабадского, Ярдымлинского, Сальянского и Нефтчалинского районов.