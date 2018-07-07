В Шахдагском национальном парке задержаны браконьеры за охоту на дагестанских туров

Сотрудники Шахдагского национального парка и Государственной пограничной службы задержали двух браконьеров на территории парка в Огузском районе, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

У браконьеров - жителей Огузского района Рагифа и Дуньябира Насировых были изъяты два охотничьих ружья и две туши дагестанских туров.

Согласно статье 272.3 Кодекса об административных правонарушениях каждый из них был оштрафован на 1000 манатов.

Было установлено, что природе нанесен ущерб в размере 500 манатов.