В Шахдагском национальном парке задержаны браконьеры за охоту на дагестанских туров
7 июля 2018 17:25 120
Сотрудники Шахдагского национального парка и Государственной пограничной службы задержали двух браконьеров на территории парка в Огузском районе, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
У браконьеров - жителей Огузского района Рагифа и Дуньябира Насировых были изъяты два охотничьих ружья и две туши дагестанских туров.
Согласно статье 272.3 Кодекса об административных правонарушениях каждый из них был оштрафован на 1000 манатов.
Было установлено, что природе нанесен ущерб в размере 500 манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!