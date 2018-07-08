Российское издание о том, как «великому и могучему» живется в Азербайджане

Эльвира Гейдарова: Мировую культуру мы осваивали и продолжаем осваивать с помощью русского языка.

В не столь уж далекие советские времена жителей Баку отличали космополитичность и хорошее знание русского языка. Даже бытовало выражение про "особую нацию - бакинцев". Ну а что сейчас, когда проблема сохранения русского языка на постсоветском пространстве обострилась?

После распада СССР, в период правления Народного фронта, в Азербайджане произошло сужение сферы использования русского языка. Фактически на него начались гонения, передает Day.Az со ссылкой на Труд. Многие молодые люди, родившиеся за это время, плохо говорят на "великом и могучем". Это особенно заметно, когда приезжаешь в глубинку. К примеру, моя недавняя беседа на русском с администраторами одного из оте-лей Габалы так бы и закончилась ничем, если бы в роли переводчика не выступил пожилой мужчина...

Однако русский, не имеющий официального статуса в Азербайджане, сохраняет позиции языка межнационального общения и продолжает бытовать среди бакинцев. На нем по-прежнему говорит большая часть местной интеллигенции и элиты. На русском издается много газет и журналов, в кинотеатрах демонстрируются фильмы. Сегодня в республике работают около 300 школ и 20 вузов, в которых преподавание ведется на русском языке. Его изучают 11 тысяч школьников и 17 тысяч студентов.

Азербайджан сохранил русский язык на своей территории благодаря политике, начавшейся в 1993 году с возвращением во власть Гейдара Алиева. Поддержка русского языка продолжается и нынешним президентом республики Ильхамом Алиевым. 10 лет назад в Баку начал работать филиал МГУ. В 2015-м по инициативе первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой - почетного профессора и выпускницы Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова - открылся Бакинский филиал МГМУ.

Студентка 4-го курса филиала МГУ Лала Валехова, обучающаяся на филфаке, считает, что вытянула счастливый билет: "Поступить сюда мечтают многие. Получить образование и диплом лучшего российского вуза, одного из ведущих в Европе - отличная перспектива для дальнейшей карьеры". Число абитуриентов, желающих продолжить обучение в российских вузах, растет. Все больше родителей в Азербайджане стараются, чтобы их дети получили образование на русском языке. За этим - здоровый прагматизм. Знание русского поможет при устройстве на работу в крупную компанию. В Азербайджане существует спрос на русскоязычные кадры в логистике, закупках, инженерных отраслях и туризме. Ценится и перспектива работы в России.

Продвижению русского языка, литературы и культуры способствует Российский информационно-культурный центр в Баку. Ежегодно проводится олимпиада по русскому языку и литературе, организуемая посольством РФ, представительством Россотрудничества и Министерством образования республики. В этом году олимпиада пройдет в 10-й раз, год назад в ней приняли участие более 2,5 тысячи учащихся 7-8-х классов.

"У сегодняшней молодежи есть акцент на изучение иностранных языков, в частности английского. Это хорошо. Но вряд ли стоит ожидать, что большинство из них смогут читать на языке оригинала Диккенса или Стивенсона. Мировую культуру мы осваивали и продолжаем осваивать с помощью русского языка. Наши библиотечные фонды, наши ученые продолжают опираться на источники на русском языке. Он сыграл и продолжает играть огромную роль в культурном развитии Азербайджана", - считает доцент кафедры русского языкознания Бакинского государственного университета Эльвира Гейдарова.