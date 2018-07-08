Азербайджанка погибла в результате несчастного случая в Турции
8 июля 2018 15:46 635
Гражданка Азербайджана, Марьям Омарова, находящаяся в Турции, погибла в результате несчастного случая. Об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, 27-летняя Омарова, потеряв равновесие упала с высоты 15 метров со скал у водопада Аладере в городе Фетхие провинции Мугла.
О падении Омаровой в службы скорой медицинской помощи сообщил другой турист. Работы по извлечению тела Омаровой длились два часа.
Тело гражданки Азербайджана было доставлено в морг Государственной больницы Фетхие для вскрытия.
Местная полиция ведет расследование в связи с происшествием.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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