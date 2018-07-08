Азербайджанка погибла в результате несчастного случая в Турции

Гражданка Азербайджана, Марьям Омарова, находящаяся в Турции, погибла в результате несчастного случая. Об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, 27-летняя Омарова, потеряв равновесие упала с высоты 15 метров со скал у водопада Аладере в городе Фетхие провинции Мугла.

О падении Омаровой в службы скорой медицинской помощи сообщил другой турист. Работы по извлечению тела Омаровой длились два часа.

Тело гражданки Азербайджана было доставлено в морг Государственной больницы Фетхие для вскрытия.

Местная полиция ведет расследование в связи с происшествием.