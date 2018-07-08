Удивительная семейная чета из Баку – ретро стиль просто завораживает

Когда люди устают от скорости и практичности жизни, когда новые веяния скорее напоминают сумасшествие, когда теряется вкус, и многие перестают удивляться чему-либо, то только взгляд в прошлое способен возродить к жизни и вернуть утерянное вдохновение. Легкое дуновение прошлого, нежное прикосновение к давно ушедшему времени всегда вызывает ностальгические нотки в душе романтиков и любителей истории.

В Баку живет удивительная семейная чета - Рамеш Новрузов и Ульвия Аббасова, которые несколько лет назад, продав свои дорогостоящие иномарки, не только приобрели ретро-автомобили, но и поменяли образ жизни и стиль одежды, сообщает Trend Life. Об этом передает Day.Az. Глядя со стороны, все это просто завораживает!

В латинском слове "ретро" слышны отголоски веков, заключающих в себе магическую силу ностальгии по добрым тихим временам колыбели человечества. Ретро - это возвращение к прошлому в поисках вдохновения. Этот термин относится к стилю, дизайну и даже искусству. Правильно подобранные ретро одежда и аксессуары расскажут окружающим об отменном вкусе и образе жизни. Однако существуют некоторые негласные правила, которых следует придерживаться, чтобы образ получился цельным, и вызывал только восторженные отклики окружающих. Странные для современного понимания модели, большое количество милых и кажущихся бессмысленными аксессуаров,- всё это как глоток свежайшего воздуха, источник сил и энергии для рождения нового направления в современной жизни. Этот изысканный стиль выбирают смелые люди, которым интересен дух ушедшей эпохи, обладающие утонченным вкусом и умением воплотить его в наши дни.

Семейную чету можно часто увидеть на пробеге ретро-автомобилей, они ездят по городу, на работу и различные мероприятия, в школу за детьми и даже на прогулку за город на "Москвич-407" (1961 год), ГАЗ-21 "Волга" (1965 год) и других классических автомобилях, при этом считают, что их жизнь кажется воплощением самой заветной мечты.

"Многим женщинам нравятся современные автомобили, а мне раритетные. К тому же, эти раритетные автомобили у нас рабочие машины - мы на них каждый день ездим на работу, в гости и даже выезжаем в регионы. Получается, что мы каждый день проводим автопробег на классических автомобилях", - говорит Ульвия.

"С детства в нашей семье были автомобили различных марок. Мой отец был таксистом и у него была ГАЗ-24 "Волга", которая была настоящим сокровищем в нашей семье. Любовь к ретро-автомобилям не сравнить ни с каким чувством, это нечто неподвластное времени и сознанию. У нас четверо детей и надеюсь им перейдем наша любовь к классическим автомобилям. Кстати, старшие уже мечтают о "Чайке"", - говорит Рамеш.

Актуальность стиля ретро не нуждается в комментариях. Мода ходит по кругу, и многие вещи становятся винтажными, то есть переживают пик своей популярности еще раз. А кто-то просто является фанатом ретро-одежды, одежды с возрастом и историей. Для создания стильного и гармоничного образа нужно обладать тонким чувством стиля и хорошим вкусом. Ретро стиль в одежде на сегодняшний день является одним из самых актуальных и популярных стилей. Он пленяет своим изяществом, очарованием и шармом модниц со всего мира. Свое начало данный стиль одежды берет в 20-х гг. прошлого века, уверенно покоряя сердца модниц и дизайнеров вплоть до 70-х. Сегодня самые известные дизайнеры и кутюрье не перестают черпать вдохновение из образов прошлых лет, создавая восхитительные коллекции в духе ретро. При этом ретро стиль представляет собой эффектное сочетание фасонов и деталей прошлых десятилетий.