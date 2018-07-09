В Азербайджане документы по приему на работу подало рекордное число учителей

В Азербайджане 8 июля завершился прием документов по приему на работу учителей в централизованном порядке. Об этом в понедельник сказал завсектором минобразования Джасарет Валехов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Завсектором добавил, что в этом году документы по приему на работу подало рекордное число учителей - 50 697 человек.

Напомним, что прием документов начался 2 июля.

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