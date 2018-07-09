В Азербайджане с начала года газифицировано свыше 250 зданий

В январе-июне 2018 года Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" газифицировало 277 многоэтажных зданий.

Об этом говорится в сообщении структуры, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что в этих зданиях проживает 14 880 семей.

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