В Азербайджане с начала года газифицировано свыше 250 зданий

9 июля 2018 11:50

В январе-июне 2018 года Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" газифицировало 277 многоэтажных зданий.

Об этом говорится в сообщении структуры, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что в этих зданиях проживает 14 880 семей.

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