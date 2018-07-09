В Баку полностью заменили автобусы на одной из маршрутных линий

Транспортная компания Xaliq Faiqoğlu полностью обновила эксплуатируемые автобусы, следующие по маршруту №85. Об этом сказали Trend в понедельник в компании, передает Day.Az.

С сегодняшнего дня в маршрутной линии используются автобусы марки "Citibus" и "Citiport" производства компании Anadolu Isuzu.

"Новые автобусы пришли на замену используемых ранее автобусов марки DAEWOO BS 090. Автобусы оснащены кондиционерами и соответствуют стандарту Евро 5. Отвечающие данному стандарту автобусы сегодня эксплуатируются на маршрутных линиях 18, 61, 65 и 85. В автобусах марки "Citiport" доступна услуга бесплатного Wi-Fi", - сказали в компании.

Как сообщалось ранее, до конца года компания закупит дополнительно 70 автобусов, которые уже частично поставляются в страну.

Компания занимается пассажирскими перевозками на территории Баку. Транспортный парк компании состоит из свыше 300 автобусов, осуществляющих перевозки в Баку по 13 маршрутным линиям.

Компания обеспечила прием безналичных платежей на большинстве маршрутных линий (№61, №65, №85, №79, №52, №96, №18 и 135). В ближайшее время автобусный маршрут №20 также перейдет на карточную систему оплаты проезда.

В автобусах "Citiport", курсирующих по маршрутным линиям №61, №18, №85 и №65, пассажирам предлагается бесплатный Wi-Fi. В перспективе услуга Wi-Fi будет доступна и на других маршрутных линиях.

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