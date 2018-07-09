Синтез народных мелодий в стенах БВШН - ВИДЕО
Концерт, которым завершилась церемония вручения дипломов в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН), надолго запомнится всем его участникам.
С особым интересом выпускники и гости праздника встретили совместное выступление музыкантов ансамбля "Гайтагы" под руководством заслуженного артиста Азербайджана Анвара Садыгова и шотландца Иннеса Мойра, музыканта-любителя, сумевших показать органичный синтез шотландских национальных мелодий и азербайджанской народной музыки. Этот необычный номер стал гвоздем концертной программы и помог создать в зале незабываемую атмосферу.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет видеоролик об этом оригинальном музыкальном выступлении в день вручения дипломов в БВШН.
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