В Азербайджане меняется принцип приема детей в школы - ПОДРОБНОСТИ
Прием в первый класс детей, которым исполнилось шесть лет во время календарного года, может привести к переполненности школ на определенных территориях. Об этом в понедельник сказала замминистра образования, временно исполняющая обязанности директора Управления образования по городу Баку Махаббат Велиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Велиева отметила, что сегодня в стране переполненность наблюдается в определенных школах, в основном - в бакинских школах.
"Мы всегда говорили о том, что в 32 столичных школах наблюдается переполненность. В соответствии с изменением, внесенным в закон "Об образовании", в календарном году в школы могут быть приняты дети, которым исполнилось шесть лет. Мы должны принять этих детей в школу. Естественно, что на определенных территориях это может привести к небольшой переполненности школ", - отметила временно исполняющая обязанности.
По словам Велиевой, имеются школы, в которых при приеме в первый класс не применяется территориальный принцип. "В школы, где будет наблюдаться переполненность, дети будут приниматься, в первую очередь, по территориальному принципу. И только в случае, если останутся дополнительные места, возможен прием других детей. В следующем учебном году этот вопрос будет находиться в центре строгого внимания. Уже второй год, как прием пятилетних детей в подготовительные группы осуществляется посредством электронной системы. Скорее всего, при приеме в дошкольные группы территориальный принцип будет применяться шире", - отметила Велиева.
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