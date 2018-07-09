В Азербайджан возвращается жара

10 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии vинистерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27°, днем 33-37°, в Баку ночью 25-27°, днем 34-36° тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 45-55%.

На северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды в море составит 26-27°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть северо-восточный ветер. Температура воды в море составит 27-28°.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 36-41°, в горах ночью 15-20°, днем 27-32° тепла.

Согласно медико-метеорологичесокму прогнозу, слабый ветер на Абшеронском полуострове и душная погода 10 июля неблагоприятно скажутся на здоровье метеочувствительных людей.

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