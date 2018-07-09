Новый замминистра образования Азербайджана о важности организации дошкольных групп

В понедельник при организационной поддержке Управления образования по городу Баку состоялась конференция, посвященная итогам "Года качества в общем образовании".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие заместитель министра образования, исполняющая обязанности заведующего Управлением образования по Баку Махаббат Велиева, руководители соответствующих структурных отделений Управления, руководители образовательных учреждений.

Замминистра образования рассказала об итогах 2018/2019 учебного года и предстоящих задачах в следующем году. Велиева также рассказала о формировании личности учеников, об оценке их знаний, посещаемости, качестве воспитательного процесса, о факторе ценности образования, приема учеников в первый класс, важности организации дошкольных групп. Замминистра также затронула вопросы совершенствования работы управления образовательных учреждений, реализации новых проектов, повышения общественного авторитета школ и другие соответствующие вопросы.

На конференции обсуждались вопросы организации внутришкольного мониторинга и использования результатов внутришкольного оценивания в управлении, а также рассматривались проблемы подготовки тестовых заданий, организации психологической службы в школе и роли здорового психологического климата, повышения деятельности преподавателей.

В ходе обсуждений были выдвинуты предложения по различным вопросам.

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