Один из раненых в результате обрыва канатной дороги в Губе отпущен домой

Один из пострадавших в результате обрыва канатной дороги в одном из отелей Губинского района отпущен домой.

Об этом в понедельник сказал Trend главный врач Губинской районной центральной больницы Алияр Сафаров, передает Day.Az.

По словам главврача, в результате происшествия в больницу поступило два человека.

"Гасанов Рафиг Азиз оглу 1958 года рождения был доставлен в больницу с раной в нижней части правой ноги. Алимамедов Рахид Мехман оглу 1985 года рождения доставлен в больницу с повреждением грудной клетки. После того, как раненым была оказана первая медицинская помощь, Рафиг Гасанов был отпущен домой. Лечение Рахида Алимамедова все еще продолжается, его состояние стабильное", - отметил Сафаров.

Напомним, что в понедельник в одном из отелей Губинского района произошел обрыв канатной дороги. В результате происшествия погиб сотрудник отеля, житель села Амсар Губинского района Исаев Рюзгар Мурват оглу 1992 года рождения.

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