В прифронтовой зоне Азербайджана прошел фестиваль "Из регионов в регионы" - ФОТО
В Азербайджане проходит творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры Азербайджана и посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.
Основная цель проекта - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена.
Проведение фестиваля летом предоставит возможность зарубежным гостям, а также местным жителям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов.
Очередные мероприятия в рамках фестиваля прошли в прифронтовой зоне - городе Горадиз Физулинского района и в поселке Гузанлы Агдамского района.
Мероприятия были организованы в Центре мугама в городе Горадиз и в парке имени Гейдара Алиева поселка Гузанлы.
В рамках фестиваля 15 региональных управлений культуры представили экспозиции образцов народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы, а также яркую концертную программу с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов из различных городов и районов республики.
Фестиваль охватит 15 городов и регионов страны. Ранее фестиваль был проведен в Масаллы, Лянкяране, Сальяне и Сабирабаде.
Напомним, что в 2015 и 2016 годах был реализован проект "Из регионов - в столицу" ("Bölgələrdən paytaxta"), в рамках которого в Баку было представлено культурное наследие регионов Азербайджана.
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