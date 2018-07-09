Движение на дороге Баку-Губа-госграница с Россией частично ограничат

9 июля 2018 19:18

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает реконструкцию участка 6-18 километр автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией, говорится в понедельник в сообщении агентства.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В настоящее время продолжаются работы на участке дороги от Хырдаланского круга до Международного автовокзального комплекса.

Учитывая интенсивность движения в указанном направлении в дневные часы, работы проводятся ночью. С это целью с ночи и до утра на территориях, где проводятся работы, автодвижение будет частично ограничено.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлением их движения.

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