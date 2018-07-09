В этом районе Баку будут перебои в подаче газа

Завтра в Хатаинском районе Баку будут перебои в подаче газа, говорится в понедельник в сообщении ПО "Азеригаз".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно сообщению, перебои будут наблюдаться на части проспектов Гянджа, Бабека, улиц С.А.Ширвани, Сараево, М.Хади, И.Зульфугаров, Х.Мамедов, селе Ахмедли Хатаинского района и на прилегающих к ним территориях и связаны с подключением новым газовых линий диаметром 400 и 325 миллиметров.

Работы будут завершены в течение дня.

ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.