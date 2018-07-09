В Азербайджане арестованы 12 человек в связи с покушением на главу ИВ Гянджи

В связи с покушением на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева в отношении 12 человек была избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом в понедельник говорится в сообщении МВД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Наряду с Юнисом Сафаровым были задержаны 11 человек.

Были задержаны Сафаров Юнис Рафиг оглу, Зейналов Фирудин Этибар оглу, Залов Джафар Мурсал оглу, Азизов Махир Азиз оглу, Алиев Мураз Матлаб оглу, Абдуллаев Гамлет Рамиз оглу, Алекберов Фикрет Балагардаш оглу, Гасанов Рафу Ровшан оглу, Пашаев Рамиль Фамиль оглу, Салахов Джейхун Исраил оглу, Мустафаев Расим Хафиз оглу, Захидов Эльмир Свадхан оглу.

Отметим, что третьего июля 2018 года уроженец Гянджи Юнис Сафаров открыл стрельбу из огнестрельного оружия по главе Исполнительной власти Гянджи Эльмару Велиеву и сотруднику Главного управления полиции Гянджи, сержанту полиции Гасыму Ашбазову, в результате чего они получили ранения различной степени тяжести.

Следственными действиями и оперативно-розыскными мерами, осуществленными по уголовному делу, было установлено, что это преступление, целенаправленно совершенное гражданином России Юнисом Сафаровым, - заранее спланированный теракт.

В 2016 году он, поехав в Иран, восемь месяцев жил в городе Гум, и за этот период вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым проходил подготовку в составе вооруженных соединений в Сирии. В 2017 году, вернувшись в Азербайджан, он приехал в Гянджу и в июне того года для завладения оружием совершил нападение на сотрудника полиции, находившегося на посту у Гянджинского филиала Kapitalbank, нанеся по голове удар тупым предметом, и завладел служебным пистолетом Макарова. Затем он с целью убийства главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева в январе 2018 года начал следить за ним, но из-за того, что его подозрительное поведение привлекло внимание сотрудника полиции, он, открыв огонь из этого пистолета, ранил его и скрылся с места преступления.

Третьего июля Сафаров, придя к Исполнительной власти Гянджи, попытался убить Эльмара Велиева и находящегося рядом с ним сотрудника полиции.

В ходе расследования было установлено, что главной целью Юниса Сафарова при совершении теракта было создание исламского государства, управляемого по законам шариата, и, убив в целях этого нескольких известных государственных чиновников, создать хаос, ажиотаж и посеять страх в республике и в результате организовать насильственный захват власти. Для осуществления этой цели он от имени экстремистской группы "Движение мусульманского единства" подготовил видеообращение к гражданам Азербайджана, отправил его своим сторонникам, проживающим в зарубежной стране, и планировал распространить это обращение в республике в случае, если теракт, совершенный третьего июля в Гяндже, состоится.

В видеообращении он заявил, что убил человека, оставившего без главы семью председателя названного движения Талеха Багирзаде, где трое детей, и что с этого надо брать пример, что надо убивать врагов ислама, что в Азербайджане власть должна перейти к исламскому союзу и что население страны должно подняться на вооруженную борьбу с должностными лицами республики.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были арестованы еще три члена преступной группировки, участвовавшие в совместной подготовке преступления.