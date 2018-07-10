Вышел в свет очередной номер журнала «Эксперт UNEC» - ФОТО

Вышел в свет очередной номер журнала "Эксперт UNEC", учрежденный Азербайджанским государственным экономическим университетом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В очередном номере журнала широкое место отведено исследованиям 56 профессиональных экспертов UNEC по вопросам экономики знаний, социального бизнеса, налогов и международной торговли. В журнале "Эксперт UNEC" читатели смогут ознакомиться с составляющими основу глобального информационного общества экономикой знаний, процессом его материализации, рынком труда будущего, в том числе рейтингом стран по экономике знаний.

В журнале рассматриваются проблемы оптимизации налогового бремени, формирования культуры уплаты налогов, налогообложения, широко анализируется мировой опыт в крипто-экономике и налоговой амнистии. В то же время в исследованиях экспертов нашли место устойчивое развитие, инклюзивное образование, поддержка социального бизнеса, стартапы социального бизнеса.

Электронную версию журнала "Эксперт UNEC" можно прочитать здесь.

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