Имена выпускников БВШН на страницах шотландской газеты

Возможность узнать имена выпускников Бакинской Высшей школы нефти БВШН), окончивших вуз в этом году, получили читатели популярной ежедневной газеты "The Scotsman" ("Шотландец").

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В разделе "Перспективы", посвященном церемониям вручения дипломов в различных университетах Шотландии, опубликованы и списки выпускников Университета Хериота-Ватта (УХВ) 2018 года. В их числе - свыше 80 студентов БВШН, получивших дипломы УХВ о присвоении им степени бакалавра нефтегазовой или химической инженерии. Торжественное вручение дипломов азербайджанским выпускникам британского университета и БВШН состоялось 28 июня в кампусе Высшей школы.

Газета "The Scotsman", которая была основана в 1817 году, издается в Эдинбурге (Шотландия). В 1988 году газета стала одним из первых среди периодических печатных изданий в Великобритании, создавших ежедневно обновляемый новостной вебсайт. В 2012 году газета получила награду Scottish Press Awards как газета года.

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