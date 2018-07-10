В Азербайджане ожидается 42-градусная жара

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27°, днем 35-40°, в Баку ночью 25-27°, днем 38-40° тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 35-45%.

На Абшеронских пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 11 июля температура воды в море составит 27-28 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) подует слабый северо-западный ветер. Температура воды в море составит 28-29 градусов.

11 июля в районах Азербайджана осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 35-40°, местами - 42°, в горах ночью 15-20°, днем 28-33° тепла.

Согласно медико-метеорологичесокму прогнозу, слабый ветер на Абшеронском полуострове и душная погода 11 июля неблагоприятно скажутся на здоровье метеочувствительных людей.

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