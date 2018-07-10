Минэкологии сделало предупреждение в связи с жарой в ближайшие дни

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение в связи с жарой в ближайшие дни.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, 11-12 июля температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-40°, передает Day.Az.

"В связи с аномально жаркой погодой в период с 11:00 до 17:00 долгое время находиться под прямыми солнечными лучами рискованно для здоровья, рекомендуем использовать возможные средства для защиты от солнечных лучей", - говорится в сообщении.

В районах Азербайджана 11-13 июля ожидается аномальная жара. Максимальная температура воздуха составит 35-40°, в районах Центрального Арана и местами в Нахчыванской АР 41-43°, в горных районах - 28-33°.

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