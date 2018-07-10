В Гейгеле семья из 7 человек попала в тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

В Гейгельском районе 7 членов одной семьи попали в ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, направлявшиеся на свадьбу из Тертерского района в Шемкирский район 7 членов одной семьи попали в ДТП.

На территории села Балчылы житель Тертерского района Айдынзаде Фуад Забиль оглу 1988 г.р., потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes", врезался в ограждение на обочине дороги.

В результате погибли 3, ранены 4 человека.

Погибшие:

Фуад Айдынзаде (1988), Бановша Айдынзаде (1963), Нурай Айдынзаде (7-месячная).

Раненые:

Айдынзаде Нурана (1995), Айдынзаде Нигяр (1987), Айдынзаде Али (2008), Айдынзаде Захра (2011).