В Баку автомобиль скорой помощи попал в ДТП, есть пострадавшие

10 июля 2018 18:33

В Баку автомобиль скорой помощи попал в аварию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в Наримановском районе автомобиль станции скорой неотложной помощи марки "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "Daewoo".

В результате находившиеся в карете скорой помощи врач Фидан Раджабова и медсестра Гюльнара Гусейнова, а также пассажирка "Daewoo" гражданка ОАЭ Босаид Салима 1950 г.р. получили травмы и были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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