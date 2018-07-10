В Баку автомобиль скорой помощи попал в ДТП, есть пострадавшие
10 июля 2018 18:33 168
В Баку автомобиль скорой помощи попал в аварию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в Наримановском районе автомобиль станции скорой неотложной помощи марки "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "Daewoo".
В результате находившиеся в карете скорой помощи врач Фидан Раджабова и медсестра Гюльнара Гусейнова, а также пассажирка "Daewoo" гражданка ОАЭ Босаид Салима 1950 г.р. получили травмы и были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
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