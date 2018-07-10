В Гяндже разогнали незаконную акцию

Во вторник в Гяндже группа приблизительно из 200 человек с целью нарушения стабильности, создания беспорядков попыталась провести незаконную акцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в правоохранительных органах..

В результате осуществленных сотрудниками полиции решительных мер акция была пресечена. Около 30-ти нарушителей порядка были задержаны.

Двое сотрудников полиции получили ранения. Ситуация полностью находится под контролем стражей порядка.