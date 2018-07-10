При пресечении незаконной акции в Гяндже погибли полковник и полковник-лейтенант полиции
Во вторник, приблизительно в восемь часов вечера, группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа.
Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, Министерства внутренних дел, а также Службы государственной безопасности, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении отмечается, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.
"В результате мер, предпринятых органами полиции, были предотвращены противозаконные действия, задержаны 40 человек, которые были доставлены в Главное управление полиции города Гянджа, остальные скрылись", - отмечается в совместном сообщении.
Согласно сообщению, в результате оперативных мер соответствующих структур в центре города примерно в течение 30 минут был восстановлен порядок.
Госструктуры также отмечают, что при исполнении обязанностей, в результате нанесенных радикалистами острыми предметами ударов скончались двое офицеров полиции - заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи - полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района - полковник-лейтенант Самед Аббасов.
По факту в Генпрокуратуре страны возбуждено уголовное дело по 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4 и 315.2 статьям Уголовного кодекса.
"Осуществляются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей участников и организаторов акции и привлечения их к ответственности. О ходе проделанной работы общественность будет дополнительно проинформирована", - отмечается в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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