В Баку изменится маршрут ряда автобусов - СПИСОК
С 11 августа, в связи с обновлением асфальтобетонного покрытия в одной из частей Украинского круга в Баку, движение транспортных средств будет ограничено. Как говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), в этой связи в схему движения автобусных маршрутов №21, 44, 60, 62, 132, 104 и 183 внесены временные изменения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменениям, маршруты №21, 44, 60, 132 и 183 будут двигаться в направлении "проспект Гянджа - улица Худу Мамедова", обратно в направлении "улица Мухаммеда Хади - улица Худу Мамедова - проспект Гянджа". Автобусные маршруты №62 и 104 будут двигаться в направлении "улица Мухаммеда Хади - улица Сараево - улица Тельнов - Неапольский круг".
БТА просит пассажиров с пониманием принять временные изменения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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