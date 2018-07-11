Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

В новом номере газеты читайте: Россия занимает первое место в импорте ненефтяных продуктов, Торговый оборот со Швейцарией подскочил на 82%, Азербайджан возвращает зубров в природу, Национальная оперная певица выступит в Москве и т.д.

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