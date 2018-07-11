Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
11 июля 2018 11:24 158
В новом номере газеты читайте: Россия занимает первое место в импорте ненефтяных продуктов, Торговый оборот со Швейцарией подскочил на 82%, Азербайджан возвращает зубров в природу, Национальная оперная певица выступит в Москве и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
11:22 2 036
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